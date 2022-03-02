Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi

02.03.2022 10:39
Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi mart ayı meclis toplantısında 11 madde karara bağlandı.

Körfez Belediyesi mart ayı meclis toplantısında 11 madde karara bağlandı.

Körfez Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonundan Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek oylandığı toplantının açılışında konuşan Başkan Şener Söğüt, 64. yıl önce İzmit Körfezi'nde Üsküdar vapurunda yaşanan facia sonrası hayatını kaybedenleri anarken, tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post modern darbenin 25. yıl dönümüyle ilgili de konuşma gerçekleştirdi.

"Birlikte istişare edelim istiyoruz"

Toplantıda, Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği Teklifi maddesiyle ilgili Başkan Söğüt, "Plan hükümlerimiz ile alakalı bir takım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Birlikte istişare edelim istiyoruz. Burada birinci muradımız, depremden önce yapılmış binaların daha sağlıklı hale dönüştürülmesini hızlandırmak. Bununla ilgili hangi adımları atabiliriz, plan hükümlerine nasıl ilaveler yapabiliriz bunları konuşmak istiyoruz. Komisyonumuz, tüm meclis üyelerimizle ve sektörün paydaşlarıyla da bir araya gelerek gerekli çalışmayı yürütecektir" dedi. Madde, oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

"Vatandaşlarımızın kitaba ulaşımını kolay hale getireceğiz"

Körfez'e kütüphane kazandırılacağına değinen Söğüt, "Sarnıç Han İş Merkezimizin üst katına bin metrekare alana yapılacak olan projemizle, hem vatandaşlarımızın kitaba olan erişimini daha kolay hale getireceğiz hem de çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ders çalışabilecekleri nezih bir mekan sağlamış olacağız. Önümüzdeki aylarda ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

Meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Körfez Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ise oy birliği ile komisyona havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Belediye Başkanı Şener Söğüt, meclis üyelerinden gelen soruları cevapladı. - KOCAELİ

Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi

YORUMLAR
500

Körfez Belediyesi, Körfez, Söğüt, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement