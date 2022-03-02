Körfez'de mart ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Körfez Belediyesi mart ayı meclis toplantısında 11 madde karara bağlandı.

Körfez Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonundan Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek oylandığı toplantının açılışında konuşan Başkan Şener Söğüt, 64. yıl önce İzmit Körfezi'nde Üsküdar vapurunda yaşanan facia sonrası hayatını kaybedenleri anarken, tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post modern darbenin 25. yıl dönümüyle ilgili de konuşma gerçekleştirdi.

"Birlikte istişare edelim istiyoruz"

Toplantıda, Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği Teklifi maddesiyle ilgili Başkan Söğüt, "Plan hükümlerimiz ile alakalı bir takım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Birlikte istişare edelim istiyoruz. Burada birinci muradımız, depremden önce yapılmış binaların daha sağlıklı hale dönüştürülmesini hızlandırmak. Bununla ilgili hangi adımları atabiliriz, plan hükümlerine nasıl ilaveler yapabiliriz bunları konuşmak istiyoruz. Komisyonumuz, tüm meclis üyelerimizle ve sektörün paydaşlarıyla da bir araya gelerek gerekli çalışmayı yürütecektir" dedi. Madde, oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

"Vatandaşlarımızın kitaba ulaşımını kolay hale getireceğiz"

Körfez'e kütüphane kazandırılacağına değinen Söğüt, "Sarnıç Han İş Merkezimizin üst katına bin metrekare alana yapılacak olan projemizle, hem vatandaşlarımızın kitaba olan erişimini daha kolay hale getireceğiz hem de çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ders çalışabilecekleri nezih bir mekan sağlamış olacağız. Önümüzdeki aylarda ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

Meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Körfez Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ise oy birliği ile komisyona havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Belediye Başkanı Şener Söğüt, meclis üyelerinden gelen soruları cevapladı. - KOCAELİ