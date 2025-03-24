Körfez'de Ramazan Boyunca 120 Bin Pide Üretildi

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda Ramazan ayı boyunca 120 bin pide üretimi gerçekleştirildi. 370 gram olan ve 20 TL'den satılan pideler, vatandaşlara satış noktalarından ulaştırıldı.

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ramazan boyunca yoğun mesai vardı. Kaliteli ve uygun fiyatla vatandaşlar için üretilen pidelere ilgi de yoğun oldu. Ramazanın bitmesine sayılı günler kala fabrikada 25 gün içerisinde 120 bin adet pide üretilerek vatandaşlara ulaştırıldı. Halk Ekmek Fabrikası dışında ilçe genelinde bulunan 20'ye yakın satış noktasından vatandaşlar pide temini gerçekleştirebildi. 370 gram olan ve 20 TL'den satılan pideler, vatandaşlar tarafından da beğenildi. - KOCAELİ