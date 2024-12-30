Korku İklimi Dolandırıcıların İşi Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Korku İklimi Dolandırıcıların İşi Kolaylaştırıyor

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Elazığ'da avukat Bülent Seçkin Düztaş, korku ikliminin dolandırıcılara zemin hazırladığını vurguladı.

30.12.2024 13:50
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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Korku ikliminin dolandırıcılara yaradığını söyleyen Elazığ Çözüm Kültür Derneği Başkanı Avukat Bülent Seçkin Düztaş, "Son 15 yılda özellikle her söz söyleyenin gözaltına alınacağı tehdidi üzerine insanlar korkuyorlar ve bir dolandırıcı 'emniyet görevlisiyim' diye kendisini aradığını söylediğinde korkuya kapılıyor ve o psikolojik yapı içinde dolandırılıyorlar" dedi.

Elazığ Çözüm Kültür Derneği Başkanı Düztaş, dijital dolandırıcılık ve gençler üzerinden kara para aklama ve sanal bahis olaylarına ilişkin değerlendirme yaptı. İnsanların söyledikleri her sözden korkar hale geldiklerini belirten Düztaş, insanların korku ikliminde dolandırılmaya çok müsait bir duruma geldiğini belirtti. Düztaş, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılar da profesyonelleştiler. Aynı zamanda hep çoğunlukla kullandıkları konu, insanları terör suçlamasında bulunmak, güvenlik problemleri üzerinden vurmak. Bu da aslında bir yerde insanlar üzerinde nasıl bir baskı altında hissediyor. Yani insan kendisinden çok emin olursa gelen telefon ne derse desin veya ülkenin güvenlik problemi ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsa o şeye kanmaz. Ama uzun yıllara dayanan işte AKP iktidarının başlarında böyle bir şey yoktu. Ama son 15 yılda özellikle her söz söyleyenin gözaltına alınacağı tehdidi, her lafın bir intikamı olacak gibi sözler üzerine insanlar korkuyorlar ister istemez. Ama insanlar ben bir şeyler söylersem içeri girebilirim korkusunu taşımamalı. Kaldı ki birçok sokak röportajında da yorumu yapan kişiler artık 'söyleyeceğim, içeri alırlarsa alsınlar' diyor. O haleti ruhiye tüm insanların psikolojisine yansımış durumda. Bu da kötü bir durum. İster istemez bir emniyet görevlisinin kendisini aradığında bir korkuya kapılıyor. Çok profesyonel kişiler bile bu tedirginliği yaşıyorlar. Bu da toplumda bir korku iklimi yarattı. Bunun neticesinde o psikolojik yapı insanların dolandırılmasına meydan veriyor.

Telefon dolandırıcılığı bir ara çok yaygındı. Özellikle yaşlı insanlar, devletine sadık şimdiye kadar hiçbir problem yaşamamış tabiri caizse bir sabıka kaydı bile olmayan kişiler böyle şeylerle karşılaştığı zaman afallıyor. Bu korkuların aşılması lazım."

"Sanal bahis sitelerinin çoğu şehirde temsilcilikleri var"

Ekonomik sorunlar nedeni ile gençlerin sanal bahis, ya da sanal suçlarda kullanılmaya yöneldiklerini belirten Düztaş, "Sanal bahis sitelerinin çoğu şehirde, Elazığ'da bile en az 10 tane temsilcilikleri var. Temsilcilik derken böyle bir yer yok ama ben rastladım. Elazığ Sanayi'de hali vakti olanların bile bu işte olduğunu biliyoruz. Yüzde 5 oranında bir komisyon var. Annesinin, babasının kredi kartını kullananlar var. Ama rahatlıkla bu çekimi yapıyorlar. Yüzde 5'i de üniversite öğrencilerinden buluyorlar. Her konu maalesef ekonomiye geliyor. Yurt sorunu, ev sorunu olan kişiler buna giriyor. Bazen problem olduğunu bile bile giriyorlar" dedi.

Sanal bahis sitelerinin tüm dünyada yaygınlaştığına dikkati çeken Düztaş, "Bu sanal bahis tüm dünyada olan bir şey ve şu anda dünya ekonomisindeki en büyük sektörlerden birisi. Sanayi yatırımlarına bile ulaşmış bir sektör. O kadar büyük bir rant dönüyor ki Türkiye'de bile geçen İçişleri Bakanı'nın açıkladığı bir veriye göre 50 milyar günlük hacmin olduğunu söyleniyor sanal kumarda. Böyle olunca çok büyük dolandırıcılıklar da oluyor ister istemez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Elazığ, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korku İklimi Dolandırıcıların İşi Kolaylaştırıyor - Son Dakika

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