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Koruyucu Aile Günü Mesajı

Koruyucu Aile Günü Mesajı
29.06.2025 13:13
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Vali Aksoy, çocukların sağlıklı gelişimi için aile ortamının önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çocukların sağlıklı gelişimi için aile ortamının önemine vurgu yapan Vali Aksoy, yaptığı paylaşımda, "Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. Koruyucu aileler, çocuklarımızın eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde üstlenmektedir. Sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu olup düzenli geliri olan, sabıka kaydı bulunmayan, Sağlık Kurulu Raporunda 'Koruyucu Aile Olmasında Sakınca Yoktur' ibaresi ile koruyucu aile olması tıbben uygun görülen, evli/bekar, çocuklu/çocuksuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmamak kaydıyla) koruyucu aile olabilir.2025 Haziran ayı itibariyle mevcut koruyucu aile sayımız 136'dır. Hizmetten faydalandırılan 147 çocuğumuz bulunmaktadır. İlimizde halen sırada bekleyen 12 ailemiz bulunmaktadır. Çocuklarımız akademik, sanatsal, sportif faaliyetlere ve yaz kurslarına yönlendirilmektedir. Ailelerimiz ile olan birliktelikleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz uzmanları tarafından yakinen takip edilmektedir. Bütün çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir şekilde hayatını sürdürebileceği ailelere kavuşmaları ümidi ve gayretiyle, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyor, koruyucu ailelerimize ve çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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