Kosova Başkonsolosu Kütahya\'da

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kütahya'da Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, Başkonsolos Novoberdaliu'yu Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kütahya'da bulunmaktan memnuniyetini ifade eden Başkonsolos Novoberdaliu ise, gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Işın'a teşekkür ederek, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. - KÜTAHYA