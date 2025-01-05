Köyceğiz\'de güneşli hava kalabalığı getirdi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, kordonda yoğunluk oluştu.

Köyceğiz ilçesinde dün yağan yağmurun ardından kent genelinde güneşli bir hava hakim oldu. Hafta sonu olması nedeniyle güneşi gören vatandaşlar Atatürk Kordonu'na akın etti. Hava sıcaklığının 20-22 derece seyrettiği Köyceğiz'de Sandras Dağı'nda kar keyfi yapılırken göl kenarında bahar havası yaşanması vatandaşlara aynı günde farklı mevsimleri yaşama fırsatı sundu. Ilık havanın etkisiyle Atatürk Kordonu'na gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken, bir kısmı piknik alanlarını doldurdu. Göle oltasını atıp bekleyenlerin de oldukça fazla olduğu ilçede göl kenarındaki işletmelerde ise kalabalıktan payını aldı. - MUĞLA