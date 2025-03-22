Köyceğiz\'de İftar İyilik Sofrası Kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi "İyilik Ayı Ramazan"da ve "İyilik Haftası"nın son gününde öğrencilere iftar İyilik Sofrası kurup diş kirası dağıttı.

TDV Köyceğiz Şubesi ile Kur'an Kursu Öğreticileri, Gençlik Koordinatörlüğü üyelerinin birlikte organize ettiği lise öğrencilerine yönelik dördüncü diş kirası iftar iyilik sofrası Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Uygulama Otelinde düzenlendi. Değişik liselerden 88 öğrenciyle birlikte iftarın açıldığı programda, yemek duası ve yapılan konuşmalardan sonra öğrencilere diş kirası Kaymakam Mustafa Maslak ve kurum amirleri tarafından tek tek takdim edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz İftar İyilik Sofrası konuşmasında, "Hamdolsun ecdadımızın güzel geleneği olan diş kirasını Köyceğiz'de yaşatmaya gayret ediyoruz, bu sene dördüncüsünü gerçekleştirerek geleneksel hale getirdik. İyilik Ayı Ramazan'da ve İyilik Haftası'nın son gününde öğrencilerimizle birlikte iftar ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz öğrencilere yönelik 4.Diş Kirası İftarımıza teşriflerinden dolayı başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm misafirlerimize ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak tek tek öğrencilerin masalarını dolaşıp her bir öğrenciyle hasbihal ettikten sonra geleneksel hale gelen ve bu sene dördüncüsü gerçekleşen Diş Kirası İftar İyilik Sofrası için, İlçe Müftülüğüne, Kur'an Kursu öğreticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür edip, öğrencilere de başarılar diledi. İftar iyilik programına Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, daire amirleri, müftülük çalışanları, lise öğrencileri, öğrencilerin öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı. - MUĞLA