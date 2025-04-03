Köyceğiz'de Kültürel Miras Çalıştayı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Kültürel Miras Çalıştayı

Köyceğiz\'de Kültürel Miras Çalıştayı

Köyceğiz'de 11-12 Nisan'da 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' çalıştayı düzenlenecek.

03.04.2025 10:01
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 2. Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi'nde 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konusunda gerçekleştirilecek olan çalıştay 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çalıştaya isteğe bağlı olarak ve önceden kayıt yaptırarak Muğla İli BİLSEM okulları öğrencileri ve eğitim kadroları katılabilecek. Çalıştaya katılacak öğrenci sayısı en fazla 10 kişi ile sınırlı olup, çalıştay yüz yüze gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı çalıştayda katılımcı öğrenciler 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konulu 35x50 cm veya 50x70 cm büyüklüğünde tuval üzerine resim çalışmaları yaparak gelecekler. Çalışmalar çalıştay süresince sergilenecek. Katılımcı öğrenciler barınma ve Köyceğiz'e ulaşım gibi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak. Katılımcılara, çalıştay sonucunda katılım belgesi verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Kültürel Miras Çalıştayı - Son Dakika

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