Kozluk'ta Turuncu Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika
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Kozluk'ta Turuncu Yürüyüş Etkinliği

Kozluk\'ta Turuncu Yürüyüş Etkinliği

Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık için turuncu yürüyüş düzenlendi.

11.11.2024 15:04
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Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Turuncu yürüyüş' etkinliği düzenlendi.

Katılımcı öğrenciler lösemiyle mücadelenin simgesi olan 'turuncu' renkli kıyafetleri giydi ve ellerindeki turuncu balonlar, pankartlar ve dövizlerle lösemiye karşı farkındalığı artırmak için hazırladıkları sloganları attı. Lösemili çocuklar haftası çerçevesinde yapılan etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, "Lösemili Çocuklar Haftası minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Bu hafta vesilesiyle lösemiye dikkat çekmek, yapılan etkinliklerle ve resmi kurumlar kanalı ile farkındalığı artırmak önemlidir. Minicik bedenlerdeki kocaman yüreklerin sevgi ve umutla kucaklaşması dileğiyle, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni eder, lösemi hastalığıyla mücadele eden tüm çocuklarımıza acil şifalar dilerim" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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