Kübra Naz'a Biyonik Kulak Yardımı - Son Dakika
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Kübra Naz'a Biyonik Kulak Yardımı

Kübra Naz\'a Biyonik Kulak Yardımı

Adana'da kaybolan biyonik kulaklık için yardım eli uzandı, küçük Kübra Naz mutlu oldu.

28.03.2025 15:19
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Adana'da 9 ay önce ailesiyle birlikte gittiği semt pazarında biyonik kulaklığı çalınan 3 yaşındaki kız çocuğuna yardım eli uzandı. Anne Mine Sağın, kızına biyonik kulaklık alınacağı haberini öğrenince "Kalbim duracak gibi oldu" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın (32) çiftinin 3'üncü çocukları Kübra Naz Sağın (3), işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıl önce Kübra Naz'a biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz'ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi. Sağın ailesi, 30 Haziran 2024'te Mehmet Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz'ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Aile, bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadı.

Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sonuç alamadı. Bunun üzerine kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını, yaklaşık 150 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulağı için yardım beklediklerini belirtti.

"Mutluluktan kalbim duracak gibi oldu"

İşitme sorunu yaşadığı için 9 aydır konuşmada, yürümede, dengede durmakta zorlanan ve sürekli ağlayan minik Kübra'nın sesi yapılan haberlerle duyuruldu. Adanalı bir iş adamının Kübra Naz'a gerekli olan biyonik kulağı aldığını söyleyen anne Mine Sağın, "Kızımın kulaklığı çalındı. Bu nedenle artık duyamıyordu. Daha önceleri 'anne, baba ağabey' diyordu ancak kulaklık çalındıktan sonra bu kelimeleri çok az söylemeye ve sürekli ağlamaya başladı. Her yere başvurduk ancak bir türlü kulaklık alamadık. Ancak yapılan haberlerden sonra bir iş adamı arayıp kulaklığı alacağını söyledi. O an çok mutlu oldum. Kalbim duracak gibi oldu. Sevinçten hem ben ağladım hem de çocuklar ağladı" diye konuştu.

Anne Sağın, kulaklığın bayramdan sonra takılacağını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kübra Naz'a Biyonik Kulak Yardımı - Son Dakika

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