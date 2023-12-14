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Küçükçekmece'de 5 bina yıkıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 5 bina yıkıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 bina yıkıldı. Yıkılan binaların yerine daha dayanıklı 10 katlı yapılar inşa edilecek.

Küçükçekmece\'de 5 bina yıkıldı
14.12.2023 - 13:25,
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Küçükçekmece'de, başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 bina yıkıldı.

Küçükçekmece Belediyesi koordinesinde ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde 5 tane binanın yıkım çalışması başladı. Yıkılan 4 katlı 5 binanın yerine 10 katlı olarak depreme daha dayanıklı yapılması planlanıyor. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan firma şantiye Şefi Yakup Özyurt, "Kentsel dönüşüm kapsamında son bir yılda, belediyeden aldığımız izinlerle 400 adet konutu 800 olarak teslim ettik. Önümüzdeki sene bin 200 tane konut teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunlar deprem yönetmeliğine uygun olarak, Küçükçekmece Belediyesinden aldığımız izinlerle binalarımızı teslim ediyoruz. Özellikle deprem olayından sonra tabi, İstanbul'un da bir deprem bölgesi olması nedeniyle talepler baya bir arttı. Biz de onunla alakalı gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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