Küçükelmalı\'da 30 Yıllık İftar Geleneği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü, Ramazan ayında örnek bir dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdürüyor. Tam 30 yıldır, köy halkı her akşam köy meydanında bir araya gelerek topluca iftar yapıyor.

Köylüler, iftar yemeklerini imece usulüyle hazırlıyor. Ortaya konan bu dayanışma, sadece meydanda toplananlarla sınırlı kalmıyor; yaşlı ve hasta olan, meydana gelemeyen köy sakinlerinin yemekleri de kapılarına kadar götürülüyor.

İftar vermek için yarışıyorlar

Küçükelmalı köylüleri, Ramazan ayında iftar yemeği vermek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu büyük hayır yarışında herkesin adil bir şekilde iftar verebilmesi için doğum tarihlerine göre bir sıralama yapılıyor. Böylece herkes, köy meydanında gönül sofrasına katkıda bulunabiliyor. 30 yıldır süregelen bu gelenek, Küçükelmalı köyünü Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel yaşandığı köylerden biri haline getiriyor.

Köy sakinlerinden Yaşar Rehber İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Köyümüzde 1998 yılından buyana iftar her gün ramazan boyunca verilmekte. Bugünde 1960-1961 iftar veriyorlar. İki grup birleştik iki gün ayrı ayrı iftar vereceğiz. Kalabalık olduğu için iftar vermek isteyenlerin sayısı fazla olduğu için doğum tarihlerine çevirdik. Doğum tarihlerine göre gruplar İstanbul'dan Ankara'dan, Eskişehir'den Bursa'dan geliyorlar, belirli günlerde iftarlarını verip gidiyorlar. Güzel bir gelenek 98 yılından buyana devam ediyor. İnşallah gençlerimiz çok hevesli bu konuda devam edeceği ümidindeyiz" dedi.

Bursa'dan gelip Küçükelmalı köyündeki iftar programına katılan Nedim Efe ise, "30 yıldır iftarı köy meydanında veriyoruz. Ama bunun geçmişi var oda çocukluğumuzda dedelerimiz köy kahvesinde iftarını yapar, namazını kılar, sonra evine giderdi bizde bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza da inşallah bunu aktarmak istiyoruz. Ne mutlu bu ortamda olmak, benim için çok özel, çocuklarım için çok özel. İnşallah ömür boyu ben sürdürürüm benden sonrada çocuklarım sürdürür" diye konuştu. - BİLECİK