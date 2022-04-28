Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

28.04.2022 10:56
Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

Konya'nın Kulu ilçesinde binlerce vatandaş Kadir Gecesini idrak etmek için camilere akın etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde binlerce vatandaş Kadir Gecesini idrak etmek için camilere akın etti.

Kulu Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Yeşil Cami başta olmak üzere bütün camileri dolduran vatandaşlar, Kadir Gecesini büyük bir coşkuyla idrak etti. Yeşil Camide yatsı namazı öncesinde okutulan mevlidi şerifte vatandaşlara çikolata lokum ve şeker ikramı yapıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra camilere akın eden vatandaşlar beraber saf tutarak namaz kılarken, günahlarının affı için de dua ettiler.

Yeşil Camide düzenlenen Kadir Gecesi programında ise, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşil Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, mevlidi şerif, ilahi ve yapılan duanın ardından camiye gelen vatandaşlara bütün şehitler için hazırlanan helva ikramında bulunuldu. - KONYA

Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu
Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu

YORUMLAR
500
Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti

Kadir Gecesi, Hisarcık, Konya, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
10:55 İki iş arkadaşı kavgaya tutuştu! Silah ve tornavida havada uçuştu
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:02:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kulu'da Kadir Gecesi coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement