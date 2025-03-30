Kulu\'da Ramazan Bayramı programları

Konya'nın Kulu ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçedeki ilk programda, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ile Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, kılınan bayram namazının ardından cami cemaatiyle bayramlaştı. Daha sonra protokol üyeleri yol kontrolü yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti. Protokol üyelerinin sırasıyla Ömeranlı Jandarma Karakolunu, Kulu İtfaiyesi, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kulu Bölge Devlet Hastanesi personeli ve acil servisindeki hastaları, gaziler ve şehit yakınlarını ziyaret edeceği öğrenildi.

Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Metehan Osman Hasdemir, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin katıldı. - KONYA