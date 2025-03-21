Kümbet'te Ramazan Geleneği: Her Akşam İftar - Son Dakika
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Yerel

Kümbet'te Ramazan Geleneği: Her Akşam İftar

Kümbet Mahallesi, her akşam 300 kişilik iftar yemeği vererek Ramazan geleneklerini sürdürüyor.

21.03.2025 14:06
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İftar yemeği her akşam bir aileden

Kümbet'liler yılların Ramazan geleneklerine devam ediyor

Her gün yaklaşık 300 kişilik yemek hazırlanıp toplu yeniyor, yaşlı ve hastaların da evlerine gönderiliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar haftanın her günü iftar yemeği vererek geleneklerini devam ettiriyor.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, eski geleneklerine sahip çıkarak haftanın her günü toplu iftarda buluşuyor. Kümbet Meydanı'ndaki sosyal tesislerde hazırlanan veya hazır getirilen yemekleri köy halkı ve misafirlerine ikram etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, aynı zamanda yol kenarına astıkları tabela ile yoldan geçenleri mahallelerine davet ediyorlar.

Her gün ortalama 300 kişilik yemek hazırlandığını belirten Kümbet Mahalle Muhtarı Seydi Ay; "Köyümde 30 Ramazan boyunca her gün yemek verilmektedir. İftar yemeği bugün köy halkımızdan Arif Ünlü ve Seydi Koyuncu bütün köylümüze beraber ve civar köylerimizden gelen misafirlerimize iftar yemeği ikramında bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Köyümde bu gelenek haline gelmiştir yıllardan beri bunu sürekli hale getirdik. Aynı zamanda yaşlı ve yemeğe katılamayanlara sefer taslarıyla yemek götürme hizmeti sunmaktayız. Bu yaptığımız gelenekle kendimizle guru duyuyor, çevreye güzel bir örnek olduğumuzda düşünüyorum. Yemeğe katılan bütün misafirlere köylülerimize teşekkür ediyorum saygı ve selamlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İftar yemeği, yapılan dualar sonra hoş sohbetle ve ikram edilen çayın sonrasında sona eriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kümbet'te Ramazan Geleneği: Her Akşam İftar - Son Dakika

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