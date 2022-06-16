Kur'an kursu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Bilecik Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören miniklerin karne heyecanı yaşadı.

Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler dönem sonunda karnelerini Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un elinden aldılar. Miniklerin karne sevincine ortak olan İl Müftüsü Ali Erhun, öğrenci ve velilerine hitap ederek, "Bu yavrularımız burada öğrendikleri bilgileri bir ömür kullanacak. Bir ömür Kur'an okuyacaklar. Bir ömür abdest alacaklar. Bir ömür namaz kılacaklar inşallah. Evlatlarını Kur'an ile kaynaştıran ailelere, gayretlerinden dolayı Kur'an kursu öğreticilerimize ve emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

Miniklerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuduğu programlarda, Müftü Ali Erhun'a İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacömeroğlu da eşlik etti. - BİLECİK