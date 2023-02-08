Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti

08.02.2023 15:47

Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi.

Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde annesi ve kardeşi ile birlikte enkaz altında kalan 29 yaşındaki İsa isimli genç, enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin çalışmasının ardından kurtarılan 29 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'tan TTK'da çalışan maden işçileri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde annesi ve kardeşi ile birlikte enkaz altında kalan 29 yaşındaki İsa isimli gence ulaşmayı başardı. Kardeşinin kurtarıldığını kendisinin de kurtarılmayı beklediğini söyleyen İsa, Kur'an-ı Kerim okuyarak sakinliğini korumaya çalıştı. O anlar ise maden işçilerinin kamerasına yansıdı. TTK Karadon ekipleri tarafından iki saatlik çalışmanın ardından kurtarılan genç, çıkarıldıktan sonra hastane yolunda hayatını kaybetti. Ekiplerin kalp masajı yaptığı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin annesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kırıkhan, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okuyarak kurtarılmayı bekledi... Hastane yolunda hayatını kaybetti - Son Dakika
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