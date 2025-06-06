Kurban Bayramı Coşkusu Iğdır\'da Başladı

Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı. Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.

Iğdır'da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okunarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşadı. - IĞDIR