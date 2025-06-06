Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Uyarısı

06.06.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Eral, bayramda sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın önemini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda uzmanından dengeli beslenme ve egzersiz uyarısı

ESKİŞEHİR - Kurban Bayram'ında artan kırmızı et ve şekerleme tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral, "Kızartmalara, kavurmalara dikkat edelim diyoruz ama bayramın ilk günü o kavurma yapılıyor, hepimiz biliyoruz. O yüzden dengeli beslenmek çok önemlidir. En azından dengeli tabak modeli oluşturarak kurban eti, salata, yoğurt şeklinde bir menü planlayabiliriz" dedi.

Kurban Bayramı vesilesiyle, inananlar kurban ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artış gösteriyor. Kırmızı etin yanı sıra şekerleme ve tatlıların da tüketimi artarken, vücudun sindirim sistemi de zorlanıyor. Bayramda tüketilen tatlı ve kırmızı etlerin hazmı ise zorluyor. Hazmı kolaylaştırılması ve fazla kiloların önüne geçmek için Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Şükriye Eral uyarılarda bulundu. Dengeli beslenme vurgusu yapan Eral, diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşları uyaran bu konuda daha da dikkatli olması gerektiği konusunda konuştu. Sebze yemekleri, çorba ve sütlü tatlıların daha hafif olduğu konusunda bilgi aktaran Diyetisyen Eral, yürüyüş ve egzersizlerin kişinin metabolizmasına iyi geleceğine değindi.

"Dengeli beslenmek çok önemlidir"

Kurban Bayramı'nda kurulan sofralarda dengeli beslenilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Şükriye Eral, "Bayramlar ve bayram sofraları bizim önemli kültürel değerlerimizdir. Bu nedenle hastalarda aslında ilk söylediğim şey, kalorileri saymadan bayramda sevdikleriyle beraber doyasıya bayram sofralarının tadını çıkarmalarıdır. Ama elbette ki kronik hastalıkları varsa, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, gut gibi bazı kısıtlamalar yapmak gerekebilir. Biz diyetisyenler olarak sürekli kızartmalara, kavurmalara dikkat edelim diyoruz ama bayramın ilk günü o kavurma yapılıyor, hepimiz biliyoruz. O yüzden dengeli beslenmek çok önemlidir. En azından dengeli tabak modeli oluşturarak kurban eti, salata, yoğurt şeklinde bir menü planlayabiliriz. Bayram süresince gezdiğimiz yerlerde çok dikkat edebiliriz. Eğer gündüz geziyorsak, sabah kahvaltısı veya öğlen yemeği ağır geçtiyse, akşam yemeğinde daha hafif geçirerek dengeleyebiliriz. Sebze yemeği, çorba, salata şeklinde plan yapılabilir. Bir de en önemli şey bayramda tabii ki tatlılardır. Tercih edebiliyorsak sütlü tatlıları tercih edebiliriz ama illa baklava yiyeceksek miktarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalori alımının kontrolsüz olmaması açısından dikkatli ve dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz" dedi.

"Su tüketimi kesinlikle artırılmalıdır"

Zengin bayram sofralarında yenilen yemekler sonrası fazla kiloların verilmesi için egzersiz vurgusu yapan ve etin sağlıklı pişirme yöntemleri hakkında Şükriye Eral şöyle devam etti;

"Bayram süresince havalar güzel olursa akşam yürüyüşleri yapılabilir veya evde Leslie gibi yürüyüş odaklı kardiyo egzersizleri tercih edilebilir. Gazlı içecek tüketimimizi minimuma indirmek, hatta hiç tüketmemek kesinlikle en iyi tercih olacaktır. Su tüketimi ise özellikle et tüketimi arttığı için kesinlikle artırılmalıdır. Zaten rutinde ortalama en az 2,5-3 litre su tüketmemiz, yaz ayları geldiği için daha da önemlidir. Kurban Bayramı'nda en çok dikkat etmemiz gereken şey, etin ilk kesildiği zamandır. Etin ilk kesildiği zamanlarda rigor mortis dediğimiz ölüm katılığı oluşur. Bu katılığın geçmesi için eti aldıktan sonra evde buzdolabında -4 derecede en az bir gün bekletilmesi, sonra işleme geçilmesi önerilir. Et işlendikten sonra da -18 derecede yaklaşık 6 ay saklanabilir. Normalde et kavurma veya kızartma yöntemleri doğru yöntemler değildir. Haşlama, fırında pişirme, buğulama veya sebzelerle yahni şeklinde pişirme tercih edilebilir. Bunlar özellikle kronik hastalıkları olan bireyler için çok daha önemlidir.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Diyetisyen, Sağlık, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

22:18
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:18
Nedeni de belli Galatasaray’ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
11:05
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
10:38
Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya Yüzde 90 daha az maaşla döndü
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
10:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 23:26:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenme Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.