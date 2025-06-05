Kurban Bayramı'nda Hayvanlara Özen! - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Hayvanlara Özen!

Kurban Bayramı\'nda Hayvanlara Özen!
05.06.2025 13:11
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Kayseri İl Müftüsü Ayvaz, kurbanlık hayvanların bakımına ve kesim usulüne dikkat edilmesini vurguladı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, kurban edilecek hayvanların alındığı andan itibaren yemesine, içmesine, temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, "Allah'a adamış olduğumuz hayvanları edep ve adap usulüne göre kesmek gerekir" dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, yarın idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ayvaz, "Peygamber Efendimiz (sav), bir hadis-i şerifinde 'Kurban Bayramı'na yetişmiş ve kurban kesecek imkanı olan bir mümin, kesebilecek olduğu halde kurbanını kesmezse bizim meclimize yaklaşmasın' buyuruyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de kurban kesmemizi bizlere emretmektedir. Kurbanlarımızı keserken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Kurbanlıklar Allah'a adanmış hayvanlardır. Onların üzerinde hem işaretler vardır hem de birtakım rakamlar vardır. Bunlar onların Allah'a ait olduğunu, kulun bu ibadeti Allah için yerine getirdiğini simgelemektedirler. Allah'a adamış olduğumuz hayvanları edep ve adap usulüne göre kesmek gerekir. Onlara eziyet etmemek gerekir. Kurbanlık aldığımız andan itibaren bakımına, yemesine, içmesine, temizliğine özen göstermemiz gerekir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Habil'in kurbanının bu özelliklere sahip olduğunu, takva içerisinde kurbana hazırlanıldığını ve bu yönüyle de Allah'ın ancak özenerek Allah'a adanan kurbanları kabul ettiğini bizlere bildiriyor. Bizlerin de kesene kadar kurbanımızın kabul olunması için özenmemiz ve hayvana sevgi göstermemiz gerekir" dedi.

Kurbanlığın kurban edilmesi sırasında da bu işi en iyi bilenlerin yapması gerektiğinin altını çizen Ayvaz, "Bıçakların çok keskin olması lazım. Peygamber Efendimiz (sav) bu işi hakkıyla yapamayan birini gördüğü zaman 'Hayvancağızı iki kez mi öldürmek istiyorsunuz. Eziyet etmeyiniz' buyuruyor. Eziyet etmeyecek şekilde kurbanlarımızı kesmemiz lazım. Çevreye de dikkat etmemiz lazım. Uygunsuz görüntüler oluşturacak birtakım görüntülerden kaçınmamız lazım. Dışarıdan başka bir kimsede bir iyiliği yaparken hoş olmayan başka bir görüntünün de ortaya çıkmaması gerektiğini hissetmesi lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Hayvanlara Özen! - Son Dakika

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