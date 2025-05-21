Kurbanlık Hayvan Seçiminde Dikkat Edilecekler

Kurban bayramına sayılı günler kala Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül "Kurbanlık hayvanın seçimi, kurban ibadetinin hayvan refahı ve insan sağlığına uygun olarak icra edilebilmesi ve kesim sonrası etin muhafazasında dikkat edilecek hususlar" ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"Dinimizce bir hayvanın kurbanlık olabilmesi için tür, yaş ve sağlık kriterlerini sağlaması gerekmektedir diyen Başkan Ödül, "Koyun ve keçilerin 1, sığır ve mandaların 2 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından https://tarimcebimde.tarimorman.gov.tr/ adresinden "TarımCebimde" mobil uygulaması tüm akıllı telefonlar için indirmeye açılmış olup, söz konusu mobil uygulamada Hayvansal Üretim ana menüsünden "Küpe Sorgulama" alt menüsü seçilerek satın almak istediğiniz hayvanın küpe numarası girilerek hayvan yaş, ırk, cinsiyet ve aşılama bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunun haricinde en pratik yöntem ön dişlerden yaş tayinidir. Koyun ve keçilerin bir yaşını, sığır ve mandaların ise iki yaşını tamamladığının anlaşılabilmesi için alt çenedeki ön orta iki kalıcı dişlerin yerini almış olması gerekir" dedi.

Ödül, "Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise Veteriner Sağlık Raporu olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Kurban ibadetini tamamlayıp kesimin Veteriner Hekimler nezaretinde gerçekleşmesinden sonra kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren 7 gün içinde teslim edilmesinin vatandaşların önemli bir sorumluluğudur" diye konuştu.

Kurbanlık hayvanın küpesinin çok önemli olduğunu, küpeli bir hayvanın kayıtlı, Veteriner Hekimler tarafından sağlık taramaları, gerekli aşılamaları tamamlanmış hayvan olduğu anlamına geldiğini belirten Ödül, vatandaşları, küpesiz hayvanlara rağbet etmemeleri konusunda uyardı. - KARS