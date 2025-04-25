Kürtaj Krizi: Sağlıklı Bebek Düşürüldü - Son Dakika
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Yerel

Kürtaj Krizi: Sağlıklı Bebek Düşürüldü

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Kayseri'de sağlık raporu verilen bebek, yanlış tedavi sonucu 10 gün sonra evde düşük yaptı.

25.04.2025 20:10
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Doktor "bebek ölü" dedi, başhekim sağlıklı raporu verdi

Doktorun kürtaj yapmaya çalıştığı sağlıklı bebek tedaviden 10 gün sonra düştü

KAYSERİ - Daha önce de başka hastaneden gelen doktorun faturasız işlem yaptığı iddia edilen Kayseri Hüma Hastanesi'ne yine iddiaya göre ağrı şikayeti ile giden aileye doktorlardan biri "Bebek ölü kürtaj yapacağız derken", hastanenin başhekimi ise 2 gün sonra sağlıklı raporu verdi. Hastanede uygulanan yanlış tedavilerin ardından anne, tedaviden 10 gün sonra düşük yaptı.

Kayseri'de yaşayan 13 haftalık hamile olan Elmas Yükseker, iddiaya göre, 31 Aralık 2023 tarihinde akşam saatlerinde ağrı şikayeti ile eşi Enes Yükseker'le birlikte Kayseri Hüma Hastanesi'ne başvurdu. Hemen kontrole alınan kadına hastanede görev yapan H.K. isimli kadın doktor tarafından bebeğin suyunun geldiği ve anne karnında öldüğü söylendi. Daha sonra bebeğin kürtaj ile alınacağı bilgisi verilen kadına 2 gün boyunca suni sancılar, ilaç tedavileri ve çeşitli düşük tekniklerini uygulaması söylendi. Bütün yapılanlara rağmen düşük yapamayan kadının, doktorunu değiştirdiğini gören H.K., iddiaya göre "Doktor mu değiştiriyorsunuz? O zaman hastanızı alın gidin" diyerek tartışma çıkardı. Daha sonra yapılan tetkiklerde hastane başhekimi tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde bebeğe 'sağlıklı' raporu verildi. Yaşananların ardından taburcu olarak evine giden kadın, 10 gün sonra evinde düşük yaptı. Aile, yaşananların ardından hukuk mücadelesi başlatarak hastaneden şikayetçi olurken, Sağlık Bakanlığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma izni verildi.

Yanlış tanı ve tedavilerle çocuğunu kaybeden baba Enes Seyit Yükseker, "2023'ü 2024'e bağlayan gece saat 23.00 sularında eşim rahatsızlandı ve Hüma Hastanesi'ne geldik. Sonrasında ben kayıt yaptırırken eşimi odaya aldılar. Kayıt yaptırım yukarı çıktığımda çocuğun suyunun geldiğini ve kürtaj yaptırılması için bize bir belge imzalattılar. Sonradan doğumhaneye aldılar kürtaj işlemi için. 2 gün boyunca suni sancı, egzersizler ve ilaçlar verdiler. Yemek falan hiçbir şey vermediler. Sonuca ulaşamayınca sezaryenle alacağız, kesmemiz lazım dediler. Biz bunu kabul etmedik ve aynı hastanenin içerisinde başhekim olan doktora gittik. Kaydımızı ona aldırdık. Doktor baktığında bizim çocuğumuzun suyunun olduğunu ve hiçbir problem olmadığını, 13 haftalık olduğunu ve sorunu olmayan erkek çocuğu olduğunu bize söyledi. Sonra biz doktor değiştirmek istediğimizde Hülya hanım bizim odamıza gelerek "Doktor mu değiştirmek istiyorsunuz? Alın gidin hastanızı. Başka hastaneye gidin" gibi söylemlerde bulundu. Sonuç olarak benim çocuğum 10 gün sonra evde düşük oldu. Ben çocuğumu ayakkabı kutusuna koyarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittim ve diğer işlemlerimiz orada sonuçlandı. Bizi ne aradılar, ne özür dilediler ne de olayla ilgili hiçbir şey yapmadılar. Biz davacı olduk. 1,5 yıl oldu ve hala davamız sürüyor, bir sonuca varamadık" dedi.

"Her insan hata yapar"

Yükseker, doktorların kendilerine her insan hata yapar dediklerini söyleyerek, "Biz durumun ardından hastane sahibi Erşat Batmaz beye gittik ve hocam çocuğumuz sağlıklıymış. Doktor iyi, her şey kontrolümüz altında diyordunuz ama çocuğumuz sağlıklıymış. Bizim çocuğumuzu kürtaj veya sezaryenle alacaklardı dedik ve konu hakkında bilgilerini dile getirmesini istedik. Doktor kayınbabama "Siz ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu. O da hayvancılıkla uğraştığını söyleyince hastane sahibi Erşat Batmaz, "İnsan hata yapabilir, siz hiç mi hata yapmadınız?" gibi bir söylemde bulundu. Sonrasında da hastane güvenliği gelip bizi kapı dışarı etti. "Elinizden geleni ardınıza koymayın" diye de arkamızdan serzenişte bulundu. Sağlıklı olduğuna dair bizim elimizde Hüma Hastanesi'nin bizzat raporu var. O zamanlar bir doktor öldürmeye uğraştı diğeri de yaşattı" ifadelerine yer verdi.

Daha önce ne olmuştu

Geçtiğimiz yıl yine iddiaya göre, Kayseri Hüma Hastanesi'nde estetik operasyon geçiren bir hasta daha sonra meydana gelen sağlık problemleri için hastaneye başvurduğunda, kendisine işlem yapan doktorun hastane bünyesinde olmadığını ve başka bir hastaneden geldiğini öğrenmişti. Olayın ardından şikayetçi olacağını söyleyen hastaya hastane tarafından işleme dair fatura verilmemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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Kaynak: İHA

3-sayfa, Hastane, Kayseri, Sağlık, Yargı, Yerel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kürtaj Krizi: Sağlıklı Bebek Düşürüldü - Son Dakika

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