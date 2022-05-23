Kurtaran 2022 tatbikatı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtaran 2022 tatbikatı başladı

23.05.2022 09:19
Kurtaran 2022 tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz'de yapılacak olan Kurtaran-2022 Tatbikatı, 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.

Doğu Akdeniz'de yapılacak olan Kurtaran-2022 Tatbikatı, 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek olan Kurtaran-2022 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Tatbikat, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı. - MUĞLA

Kurtaran 2022 tatbikatı başladı
Kurtaran 2022 tatbikatı başladı
Kurtaran 2022 tatbikatı başladı

YORUMLAR
500
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları Ödemiş'te boya festivali düzenlendi Ödemiş'te boya festivali düzenlendi
Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtaran 2022 tatbikatı başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:56 Pencereye çağırıp yüzüne ateş ettiler
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
08:48 Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı
08:43 Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
08:39 23 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:37 CHP sahaya iniyor: İlk durak Van, mitingler de sürecek
08:25 Eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın yeni artık İYİ Partili: Rozetlerini bizzat Akşener taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 09:29:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtaran 2022 tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement