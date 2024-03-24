Kuşadası Belediye Başkanı ikinci el pazarında esnafa müjde verdi - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı ikinci el pazarında esnafa müjde verdi

Kuşadası Belediye Başkanı ikinci el pazarında esnafa müjde verdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde ikinci el ürün satan esnaflardan tezgah ücreti almayacaklarını açıkladı.

24.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:41
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde, "Kapalı Pazar yerinin işletme süresi bitene kadar, ikinci el ürün satan esnaf kardeşilerimizden tezgah ücreti almayacağız" dedi.

Başkan Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde her hafta pazar günleri kurulan ikinci el pazarını ziyaret etti. Başkan Günel'e CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve eşi Duygu Günel de eşlik etti.

Günel, ziyaretinde Kapalı Pazar Yeri ile ilgili esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Esnafa müjde veren Günel, şunları söyledi:

"Bizim için esnaf ve hemşehrilerimizin konforlu, hijyenik ve güvenli bir ortamda iş ve alışveriş yapmaları çok önemli. Buradan Kapalı Pazar yerinin işletme süresi bitene kadar, ikinci el ürün satan esnaf kardeşilerimizden tezgah ücreti almayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlarda, elimizden geldiğince bütün hemşehrilerimin yanında olmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı ikinci el pazarında esnafa müjde verdi - Son Dakika

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