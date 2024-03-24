Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde, "Kapalı Pazar yerinin işletme süresi bitene kadar, ikinci el ürün satan esnaf kardeşilerimizden tezgah ücreti almayacağız" dedi.
Başkan Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde her hafta pazar günleri kurulan ikinci el pazarını ziyaret etti. Başkan Günel'e CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve eşi Duygu Günel de eşlik etti.
Günel, ziyaretinde Kapalı Pazar Yeri ile ilgili esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Esnafa müjde veren Günel, şunları söyledi:
"Bizim için esnaf ve hemşehrilerimizin konforlu, hijyenik ve güvenli bir ortamda iş ve alışveriş yapmaları çok önemli. Buradan Kapalı Pazar yerinin işletme süresi bitene kadar, ikinci el ürün satan esnaf kardeşilerimizden tezgah ücreti almayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlarda, elimizden geldiğince bütün hemşehrilerimin yanında olmaya devam edeceğim."
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediye Başkanı ikinci el pazarında esnafa müjde verdi - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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