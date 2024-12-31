Kuşadası\'nda Gıda İşletmelerine Yeni Yıl Denetimi

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Kuşadası Belediyesi, yeni yıla saatler kala kentteki gıda ürünleri satışı yapan kafe ve restoran gibi işletmelere yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla gıda ürünleri satışı yapan işletmeler, restoranlar ve kafelerde geniş çaplı denetimler düzenledi. Zabıta Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, işletmeler ve restoranların imalathane ile mutfak bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca dolaplarda bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketlenme şekilleri kontrol edildi. Çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıklarına da bakan ekipler, işletmelerin ruhsatlarını ve yangın tüplerinin güvenliğini inceledi. - AYDIN