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Kütahya Belediyesi'nden anlamlı destek

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'nin engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla ürettiği battaniyelerden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 300 adet satın alarak destek olunduğunu belirtti.

Kütahya Belediyesi\'nden anlamlı destek
22.12.2023 - 20:42,  Güncelleme: 20:47
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Kütahya Belediyesi'nden anlamlı destek

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'nin engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla ürettiği battaniyelerden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 300 adet satın alarak destek olunduğunu belirtti.

Kütahya'da engelli ve engelli yakınlarının sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'ne Kütahya Belediyesinden anlamlı bir destek geldi. Engelli ve engelli yakınları tarafından üretilen battaniyelerden elde edilen gelirle hem istihdama katkı sağlanıyor hem de işitme engelli Kütahyalıların işitme cihazı ihtiyacı karşılanıyor. Üretilen battaniyelerden 300 adet satın alınarak Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'ne katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Alim Işık, "Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneğimizin kendilerinin üretmiş olduğu bu özel battaniyeleri Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere bir program tertip edildi. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu battaniyelerin bu hale getirilmesinde emeği geçen tüm dernek üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Bizler de hem derneğimize katkıda bulunmak üzere hem de derneğimizin ürettiği bu battaniyeleri ekonomik olarak değerlendirip derneğimizin büyümesine katkımız olsun diye aldık. Derneğimizin ürettiği 300 adet battaniyeyi alarak değerlendireceğiz. Battaniyelerimiz de özel. Kütahya'mızın markası Belediye Kütahyasporumuzun renklerinde. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Katkı ve destekleri için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkürlerini ileten Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, "Dernek olarak engelli ve engelli yakınlarıyla bu battaniyelerin üretimini yapıyoruz. Üç yıldır bu faaliyetleri sürdürüyoruz ve belediyemiz de üç yıldır her adımda bizlere destek oldu. Şimdi de belediyemiz bu ürünleri satın alarak istihdamın sürdürebilirliğini sağlıyor. Satılan her battaniyenin yüzde 10'u havuzumuza gidiyor. Bu havuzda birikenlerle işitme engellilerimize işitme cihazı alıyoruz. Belediyemizin ve başkanımızın katkıları bizim için çok anlamlı ve değerli. Bizi yalnız bırakmayıp her zaman destek oldukları için binlerce kez teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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