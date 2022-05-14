Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor - Son Dakika
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Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor

14.05.2022 09:38
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Dumlupınar Üniversitesi'nde iki gün sürecek olan Game Jam etkinliğine katılarak, Kütahya Belediyesi'nin gençlere her zaman destek olduğunu vurguladı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Dumlupınar Üniversitesi'nde iki gün sürecek olan Game Jam etkinliğine katılarak, Kütahya Belediyesi'nin gençlere her zaman destek olduğunu vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenen ve iki gün sürecek olan Game Jam etkinliğinin açılışına katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, gençlere önem verdiklerini ve desteklerini ifade etti. Başkan Vekili Damcı, "Çağımızın, gençliğin ve son dönemde yatırımcıların ilgi odağı olan oyun sektörü ülkemizde her geçen gün biraz daha değer kazanıyor. Yapılan araştırmalara göre Google Play'de 178 bin oyun arasında 2 bin 600'den fazla Türk yayıncı var. Kütahya Belediyesi olarak üretken olan her sektörün hep yanında durduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin üretken olmaları, takım olarak çalışmaları noktasında desteklerimiz sürecek. Kütahya Belediye spor bünyesinde 14 branşta 1300 lisanslı sporcumuz bulunmakta. Gelişmekte olan spor kategorisinde olan e-spor alanına bizde katılım sağlayacağız. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Kütahya'da düzenlenen bu etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. Yılı olması sebebiyle kurtuluş teması ile yapılmasına katkı veren organize eden herkese teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak öğrencilerimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Etkinliklerimizi gençlerimizle iş birliği içinde yapıyoruz" dedi.

Başkan Vekili Damcı, yapılan açılış konuşmalarının ardından Game Jam etkinliğine katılan gençlerle sohbet etti. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor

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Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Game, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor - Son Dakika


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