Alınan bilgiye göre, Kütahya merkez Enne Mahallesi, Simav Kalkan köyü, Gediz Sazköy ile Şaphane Kalabak köyleri muhtar seçmek için 5 Haziran 2022 Pazar günü oy kullanacak. Çeşitli sebeplerle boşalan bu köylerde seçilecek olan muhtarlar, yapılacak ilk yerel seçime kadar bu görevlerini sürdürecekler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor - Son Dakika

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