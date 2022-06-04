Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor

04.06.2022 14:44
Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor

Kütahya merkez, Simav, Gediz ve Şaphane ilçelerindeki 4 köy çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlıklar için sandık başına gidiyor.

Kütahya merkez, Simav, Gediz ve Şaphane ilçelerindeki 4 köy çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlıklar için sandık başına gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Kütahya merkez Enne Mahallesi, Simav Kalkan köyü, Gediz Sazköy ile Şaphane Kalabak köyleri muhtar seçmek için 5 Haziran 2022 Pazar günü oy kullanacak. Çeşitli sebeplerle boşalan bu köylerde seçilecek olan muhtarlar, yapılacak ilk yerel seçime kadar bu görevlerini sürdürecekler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 4 köy sandık başına gidiyor - Son Dakika

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