Kütahya'da Aile Atölyesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Kütahya'da Aile Atölyesi Projesi Devam Ediyor

Kütahya\'da Aile Atölyesi Projesi Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Mahallede Aile Atölyesi Projesi, aile yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Katılımcılara eğitimler verilirken, çocuklara da eğlenceli aktiviteler sunuluyor.

13.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
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Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen Mahallede Aile Atölyesi Projesi, Kale Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Proje, aileleri destekleyerek güçlü toplum temelleri atmayı hedefliyor.

Gültepe, Sultanbağı, Ok Meydanı, İstiklal, Lala Hüseyin Paşa, Maruf ve Paşam Sultan mahallelerinden katılım sağlayan vatandaşlara, aile yaşam becerileri konusunda uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi.

Eğitimlerde, gündelik yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunulurken, ebeveynlerin çocuk eğitimiyle ilgili soruları da yanıt buldu.

Mahalle muhtarlarının da destek verdiği programda çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlendi, çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte ikram edilen yiyecekler ise katılımcılara keyifli vakit geçirme imkanı sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Aile Atölyesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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