Kütahya'da Ambulans Devrildi

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Kütahya'da ambulansın devrildiği kaza güvenlik kamerasında

KÜTAHYA - Kütahya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesine hasta getiren 43 ACU 038 plakalı ambulans Kütahya- Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı'nda 16 E 4287 plakalı otomobil ile çarpışmış ve kazada 4 kişi yaralanmıştı.

Kazanın şiddetiyle yan yatan ambulanstan çıkarılan yaralılar kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.