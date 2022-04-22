Kütahya'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika
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Kütahya'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı

22.04.2022 10:38
Kütahya'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Kütahya Valisi Ali Çelik, bağımlılığın toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, bağımlılığın toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Toplumsal gelişim ve dinamiğin gençler üzerinden kurgulanacağına dikkat çeken Vali Çelik, "Hayatın bir sonraki aşamasını zihinsel ve bedensel sağlıklı olarak devam ettirdiğimiz takdirde daha iyi bir geleceği kucaklayacağımız konusunda tereddütlerimiz yok" dedi.

Madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla Kütahya Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda; alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vali Ali Çelik, bağımlılığın toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Toplumsal gelişim ve dinamiğin gençler üzerinden kurgulanacağına dikkat çeken Vali Çelik, "Hayatın bir sonraki aşamasını zihinsel ve bedensel sağlıklı olarak devam ettirdiğimiz takdirde daha iyi bir geleceği kucaklayacağımız konusunda tereddüdümüz yok" diye konuştu.

Alo 191 uyuşturucu ile danışma ve mücadele destek hattı

Bağımlılıkla mücadelenin Kütahya'da etkin yürütüldüğünü ve olması gereken kurumsal organizasyonun mevcut olduğuna dikkat çeken Vali Çelik şöyle konuştu: "Bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireyler ve aileler, il merkezimizde Kütahya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinden; Gediz, Simav ve Tavşanlı ilçelerimizde ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yüz yüze destek alabilirler. Ayrıca Alo 191 Uyuşturucu ile Danışma ve Mücadele Destek Hattı ile de danışma hizmetinden faydalanabilirler. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Ayaktan AMATEM birimimiz var. Birimden 197 hasta 793 muayene başvurusu yaparak, 61 denetimli serbestliğe tabi vatandaşımız 85 muayene başvurusu yaparak hizmet aldı. 2021 yılında Bağımlılık Danışmanlık Merkezimiz 90 bireye danışmanlık hizmeti verdi ve bu kişilerin takipleri devam ediyor. Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından bağımlı 135 bireye hem arınma hem de maddeyi bırakma sürecinde ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verilmiş, takipleri devam etmektedir. Kütahya Belediyesi bünyesinde Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi (UMER) madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde bağımlı ve bağımlı yakınlarına motivasyonel görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede 25 kişiye ulaşılmıştır."

Kütahya il genelinde mevcut bağımlılıklar ile ilgili tespit edilen sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü çalıştaya Vali Ali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile ilgili kurum ve STK'ların yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı
Kütahya'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı

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İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya Valiliği, Uyuşturucu, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı - Son Dakika


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