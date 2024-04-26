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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, ilçe eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere bağımlılıkla mücadele toplantısı Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı.

Programa İlçe Jandarma komutanı Celal Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Zeynep Çivril ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - KÜTAHYA