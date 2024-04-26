Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya\'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Bağımlılıkla mücadele toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanması, temel stratejilerin belirlenmesi, ilçe eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi amaçlandı. Programa İlçe Jandarma komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Toplum Sağlığı Başkanı ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

26.04.2024 11:37
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, ilçe eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere bağımlılıkla mücadele toplantısı Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı.

Programa İlçe Jandarma komutanı Celal Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Zeynep Çivril ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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