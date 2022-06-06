Kütahya'da Çevre Şöleni - Son Dakika
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Kütahya'da Çevre Şöleni

06.06.2022 21:58

Kütahya'da Çevre Şöleni Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde Çevre Şöleni düzenlendi.

Kütahya'da Çevre Şöleni

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde Çevre Şöleni düzenlendi. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şölen, kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, protokol üyeleri, gençler ve çocuklar, Valilik önünden Belediyeye yürüdü. Yürüyüşe katılan çevreci çocuklar çevre temizliğine dikkat çeken pankartlar taşıyarak temiz çevre sloganları attılar.

Bu yıl "Sıfır Atık" temasıyla kutlanan Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen Çevre Şöleni'nde, sıfır atık yöntemiyle çalışan firmalar ve okullar açtıkları stantlarla yaşanabilir dünyanın önemine dikkat çektiler.

Yaşanabilir bir çevre için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alim Işık başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların çevre hassasiyetlerini artırmayı, farkındalık oluşturmayı ve çevreye olan bakış açısını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sıfır Atık Projesi hakkında da katılımcıları bilgilendiren Vali Ali Çelik, "İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde; ilimizde bugüne kadar 10 bin 500 ton atık, kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede yaklaşık 42 bin adet ağaç kesilmekten kurtarıldı, 70 bin metreküp su tasarrufu yapıldı ve bin 100 ton sera gazı salınımı önlendi" diye konuştu.

Stantları ziyaret eden Vali Çelik, ürünler ve çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Konuşmaların ardından resim, kompozisyon yarışmalarından dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Vali Ali Çelik ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık verdi.

Şölen, çocukların geri dönüşüm defilesi ve halk oyunu gösterilerinin ardından sona erdi.

Kütahya'da Çevre Şöleni
Kütahya'da Çevre Şöleni
Kütahya'da Çevre Şöleni
Kütahya'da Çevre Şöleni

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Çevre Şöleni - Son Dakika

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