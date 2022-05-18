Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı - Son Dakika
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Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı

18.05.2022 14:32

Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı 5 gün sürecek olan fuara 30'dan fazla yayınevi ve 20'ye yakın yazar katılıyor Kütahya'da ilk kez düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı

5 gün sürecek olan fuara 30'dan fazla yayınevi ve 20'ye yakın yazar katılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da ilk kez düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

18-22 Mayıs tarihlerinde Sera AVM'de gerçekleştirilecek fuar, Kütahya için bir ilk olma özelliği taşıyor. Gönüllü bir ekibin başlattığı ve Kütahya Valiliği'nin desteklediği fuarda çocuklar için hikaye, roman gibi kültür kitapları için yayınevleri stant açacak ve yazar imza günleri düzenlenecek.Fuara 30'dan fazla yayınevi ve 20'ye yakın yazar katılıyor.

Organizasyon ekibinden Meltem Koyuncu; hiç gerçekleşmemiş bir etkinliğin gerçekleşmesi için sadece ve samimi bir girişim denediklerini ve kurumların da desteği ile mümkün olduğunu belirtti. Bir diğer organizatör Dila Meryem Tahmas, Kütahya'nın kültür etkinlikleri beklentisi olduğunu ve çocuk kitap fuarının bu yıldan itibaren her yıl düzenleneceğini umduklarını söyledi. Etkinlik organizatörlerinden Abdullah Reha Nazlı, tamamen gönüllü işleyen bir projenin emeklerine destek olmak için organizasyon ekibine katıldığını ve Kütahya Valiliği'nin de desteği ile Kütahya için şirin ve verimli bir etkinlik ortaya çıkacağını umduğunu söyledi.Etkinlik organizatörlerinden Dilek Yenipazar, etkinlik fikri ortaya çıkışından itibaren heyecanı tüm şehrin paylaştığını ve herkesin destek olduğunu söyledi.

"Bu tür etkinliklerin Kütahya'da daha fazla olmasını temenni ediyoruz"

Fuarda Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı da stant açtı. Başkan İlker Bükni, "Mutluyum. Bu tür etkinliklerin Kütahya'da daha fazla olmasını temenni ediyoruz. Genel Merkezimizin yapmış olduğu çalışmaları, açmış olduğumuz standımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yayınlarımızı tanıtmak için buradayız. Fuarın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fuara, Türkiye'nin ünlü çocuk edebiyatçılarının kitaplarına sahip yayınevlerinin stantları 5 gün boyunca yer alacak ve Yağmur Kartal, Sümeyye Özcal Dörterler, Ensar Bekir Nazlı, Müzeyyen Çelik Kesmegülü, Mesut Kocaman gibi Kütahyalı yazarlar da okurlarıyla buluşacak. Yerel yazarların dışında Sema Yaylı, Necmiye Tortop, Çiğdem Harbelioğlu gibi ulusal çocuk kitabı yazarlarının da imza günü ve etkinlikleri olacak. Etkinliğe Kütahyalı okul öncesiilköğretim öğrencileri, veliler dahil olmak üzere tüm Kütahyalılar ve çevre illerdeki okurlar davetli.

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Kütahya Müftülüğü gibi kurumlar da destek oluyor.

Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı
Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı
Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı
Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Çocuk Kitap Fuarı - Son Dakika


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