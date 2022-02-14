Üye Girişi
Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

14.02.2022 15:15

- Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

- Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Buna göre, Kütahya'da 22-28 Ocak haftasında vaka sayısı her yüz bin kişide 601,37 iken, bir hafta sonrasının verileri, yüz binde 327,03 oranında arttı.

Kütahya'da haftalık toplam vaka sayısı 5 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor
Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor
Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kütahya, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
14:33 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi?
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement