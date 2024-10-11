Kütahya'da Din Görevlileri Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Kütahya\'da Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen etkinlikte din görevlileri, toplumsal sorumlulukları ve katkıları üzerine keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Necdet Akel'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, katılımcılar Türkiye'nin en uzun kaydırağında eğlenceli dakikalar geçirdi.

11.10.2024 10:05  Güncelleme: 10:08
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Gediz ve Çavdarhisar Müftülüklerine bağlı din görevlilerinin katılımıyla Murat Dağı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Necdet Akel'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, din görevlileri keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, din görevlilerinin topluma olan katkılarından ve manevi rehberliklerinden övgüyle bahsetti. Başkan Akel, "Din görevlilerimiz, toplumu bir arada tutan önemli bir bağdır. Onların yaptığı hizmetler, hem bireysel hem de toplumsal huzurun sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bugün burada bir araya gelerek bu önemli haftayı kutluyoruz. Din görevlilerimizin her birine teşekkür ediyorum" dedi.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan da konuşmasında, din görevlilerinin toplumsal sorumluluklarını vurguladı. "Camiler ve din görevlilerimiz, toplumun manevi kalkınmasında önemli bir yere sahip. Bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemize vesile oluyor" diye konuştu.

Etkinlikte renkli anlar da yaşandı. Din görevlileri, Türkiye'nin en uzun kaydırağı olma özelliği taşıyan 261 metrelik kaydırakta kayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler. Başkan Akel ve diğer katılımcılar, bu etkinliğin, stres atmak ve kaynaşmak açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Din görevlilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, gün boyu devam eden çeşitli aktivitelerle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Din Görevlileri Haftası Kutlandı - Son Dakika

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