Kütahya'da "Glütensiz" iftar - Son Dakika
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Kütahya'da "Glütensiz" iftar

26.04.2022 11:38
Kütahya'da "Glütensiz" iftar

Kütahya Valisi Ali Çelik, engelli bireylerle iftarda bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, engelli bireylerle iftarda bir araya geldi. İftara katılanlar çölyak hastaları için özel hazırlanan "Glütensiz" yiyeceklerle oruç açtı.

Kütahya Valiliğince İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında masaları tek tek ziyaret eden Vali Ali Çelik, konuklarıyla sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından konuşma yapan Vali Ali Çelik, birlik ve beraberlikten duyduğu mutluluğu paylaştı.

Engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Vali Çelik, "Engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. İnşallah daha iyisini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda yarınlardan çok ümitliyiz" dedi.

"Zorlukların üzerinden gelmek, engelleri birlikte aşmak için engelsiz bakmak gerekiyor" diyen Vali Çelik, "Bir arada olmak sorunları çözmenin iradesi. Yeter ki zihinlerde engel olmasın. Sizlerin dayanışması ve çabası da beni ayrıca memnun etti. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Glütensiz iftar
Kütahya'da Glütensiz iftar
Kütahya'da Glütensiz iftar
Kütahya'da Glütensiz iftar
Kütahya'da Glütensiz iftar
Kütahya'da Glütensiz iftar

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Kütahya, Engelli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Glütensiz' iftar - Son Dakika


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