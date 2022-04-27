Kütahya'da halk iftarı - Son Dakika

Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen halk iftarı programına 2 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

Vali Ali Çelik ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar öncesi vatandaşları selamlayarak ramazan ayını tebrik ettiler.

İftar sonrası konuşma yapan Vali Ali Çelik, birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti paylaşarak Kütahyalılara teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin daimi olmasını dileyen Vali Çelik, "Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Küslüklerin sona erdiği, sağlık ve huzur içinde bayram temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, "Bir ve beraber olmak çok değerli. Ramazan ayını, Ramazan Bayramı'nı vesile bilip küslükleri bitirelim, helalleşelim" dedi. - KÜTAHYA