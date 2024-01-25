Kütahya\'da İmam Hatiplere Üstün Başarı Belgesi

Kütahya'nın Emet ilçesinde görev yapan İmam Hatiplerden Mustafa Şimşek ve Bekir Dane, İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi

Akpınar Cami İmam Hatibi Mustafa Şimşek ve Kaynarca Cami İmam Hatibi Bekir Dane, görevleri esnasında bugüne kadar farklı zaman ve alanlarda gösterdikleri başarılarından dolayı 3'er başarı belgesi aldıkları için İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

İmam Hatiplere belgelerini takdim eden İlçe Müftüsü İsmail Çınar, çalışmalarından dolayı teşekkür edip, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA