Kütahya\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

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Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, kadın haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtımının yapıldığı stantta, 48 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Ayrıca, 212 vatandaşa broşür ve dergi dağıtılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA