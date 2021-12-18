Kütahya'da karla mücadele çalışmalarına - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için adeta seferber oldu.

Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da 19 ayrı ekip, 52 karla mücadele aracı ve 115 personelin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kar yağışının yüzleri güldürdüğünü ifade eden Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, "Özlemle beklediğimiz yağışlar Aralık ayının ortasında geldi ve son bir haftada aldığımız yağışlar çiftçimizin, üreticimizin, üreticimizin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günlerden itibaren de ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı başladı. Bu kar yağışı bizler için fevkalade sevindirici çünkü her sene biz tarım ve hayvancılık açısından hem de içme suları bakımından özlemle bekliyoruz. Kar yağışı ne kadar fazla olursa ilimiz ve bölgemizde sorunlarımız o kadar azalıyor. Onun için kar yağışı bizim için önemli ve sevinerek karşılıyoruz ve izliyoruz. Yükseklerde kar tuttu ve aldığımız bilgilere göre ilimizin genelinden bir kar yağışı devam etmekte. Şuan için il genelinde 19 ekibimiz karla mücadelede görevlendirildi. Ekiplerden 4'ü merkez ilçede olmak üzere Tavşanlı, Gediz, Simav ve Domaniç'te 2'şer olmak üzere 19 ayrı ekip karla mücadelede aktif görev alıyorlar. Mücadelemize 52 makine ve 115 arkadaşımız ile sahadayız ve ihbar gelen noktalardan anından ekipler ile görüşerek sorunu gideriyoruz. Hiç bir büyük sorun olmadı şuana kadar hiç bir köyümüzde de ulaşıma engel olacak bir durum olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak muhtemel durumlara karşı B planımızı devriye sokarak ekip ve araç sayımızı artırabiliriz" dedi. - KÜTAHYA