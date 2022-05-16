Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri - Son Dakika
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Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri

16.05.2022 23:34
Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası sebebiyle düzenlenen Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası sebebiyle düzenlenen Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı.

Açılış sonrası stantları ziyaret eden Vali Çelik, öğrenci ve öğretmenlerden bilgiler aldı; özgün projeler geliştiren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Meslek eğitiminin Türkiye ve dünya açısından çok değerli bir alan olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Toplumun bütün dinamiklerini birlikte yönetebilmek ve ayakta tutabilmek adına bazı mesleklere özellikle sahip olmamız gerekiyor. Toplumumuzda meslek altın bileziktir. İnsanın bir mesleğinin olması çok değerli bir şey. Gençlerimizin meslek edinme çabaları takdire şayan. Bütün idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Vali Çelik'e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti.

Mesleki ve teknik eğitim veren 14 kurumun yer aldığı fuar, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak. - KÜTAHYA

Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri
Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri
Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri
Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri
Kütahya'da Meslek Liseleri Fuarı ve Tanıtım Günleri

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milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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