Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi

17.05.2022 09:53
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi.

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi.

Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsünde 5. Özel Çocuk Şenliği düzenlendi, etkinlikte zihinsel ve bedensel engelli yaklaşık 300 çocuk bir araya geldi. İp atlama, resim yapma, seksek gibi birbirinden farklı oyun alanlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşarken, müzik topluluğunun söylediği şarkılar ile doyasıya eğlendiler.

Ailelerin de eşlik ettiği organizasyonda üniversite bünyesindeki diğer topluluk, dernek ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Etkinlikte, çocukların eğitim gördüğü kurumların idarecileri, açtıkları stantlar ile çocuklara meşrubat ve yiyecek ikramında bulundu.

Engelli bireylerin bir gününü eğlenerek ve sosyalleşerek geçirmek için toplandıklarını söyleyen DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Başkanı Sedef Vural, " Bu yıl 5.'nsini düzenlediğimiz Engelsiz Çocuk Şenliği'nde amacımız engelli bireylerin engelliler haftasında 1 günün eğlenceli bir şekilde sosyalleşerek normal akranları ile kaynaşarak geçirmelerini sağlamak. Kurulan standlarda düzenlediğimiz etkinliklerde minikler gün boyunca keyifli oyunlar oynuyor ve güzel vakit geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Hayat Topluluğu Üyesi gençlerin engelli çocuklarla yakında ilgilendiği programda minikler etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını anlattılar. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi

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Dumlupınar Üniversitesi, Engelli, Kütahya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler etkinlikte doyasıya eğlendi - Son Dakika
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