Kütahya'da Ramazan İftar Çadırları Kuruldu - Son Dakika
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Kütahya'da Ramazan İftar Çadırları Kuruldu

Kütahya\'da Ramazan İftar Çadırları Kuruldu

Kütahya'da iftar çadırları bu yıl 2 bin kişiye hizmet verecek, ihtiyaç halinde genişletilecek.

28.02.2025 12:49
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Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayı için iftar çadırlarının kurulduğunu bildirdi. Vali Işın, geçen yıl bin kişilik iftar çadırı kurulan alanda bu yıl bin 500 kişiye hizmet verileceğini, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de farklı bir mahallede her gün yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği vereceğini belirtti.

Kütahya Valiliği, Kızılay ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla her akşam toplamda 2 bin kişiye iftar verileceğini ifade eden Vali Işın, ihtiyaç olması durumunda iftar alanının genişletileceğini ve kimsenin geri çevrilmeyeceğini vurguladı.

İftar organizasyonlarının finansmanının iş insanları ve hayırseverler tarafından karşılandığını belirten Vali Işın, Kütahyalı iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini ifade eden Işın, Kütahya'nın huzur içinde bir Ramazan geçirmesi temennisinde bulundu.

Vali Işın, tüm Kütahyalıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Ramazan İftar Çadırları Kuruldu - Son Dakika

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