Kütahya\'da Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kütahya'da, 2025 yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Harun Kazez başkanlığında yapılan toplantılara, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2025 Yılı Faaliyet Planı kapsamında yılın ilk 6 ayında yürütülen çalışmalar sunuldu. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuklara yönelik hizmetler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sorumlu kurumların yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Harun Kazez, "Kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması konusunda tüm kurumlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu alandaki her bir adım, toplumumuzun huzuru ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ederek, sahada etkin ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantılar, katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA