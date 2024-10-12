Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

12.10.2024 11:29
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi merkezi Akseven Sokak'tan Haşim Benli Bulvarına çıkan Y.A. idaresindeki 43 U 931 plakalı otomobil ile Çevre yolu istikametinden şehir içi istikametine seyir halinde olan K.B.K. idaresindeki 43 AGF 852 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü K.B.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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