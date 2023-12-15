Kütahya\'da yılbaşı öncesi alkollü içki denetimi

Kütahya'da yılbaşı öncesi alkollü içki satış ve tüketim yerleri denetlendi

KÜTAHYA - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kütahya'daki alkollü içki satış ve tüketim yerlerini denetledi. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli ve kontrol görevlilerinin katıldığı denetimlerde, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrollerinin yanı sıra alkol satış ruhsatları kontrol edildi.

Yılbaşı öncesi tüm ilçelerle birlikte denetimlerin sıklaşacağını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, "İşletmelerimizde alkoller tek tek kontrol edilecek. Özellikle kaçak alkol ve sahte alkolden vatandaşların zehirlenmesi ve ölmesi gibi olumsuz durumların önlenmesi adına bizde kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.