Kütahya'da yol genişletme çalışmaları - Son Dakika
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Kütahya'da yol genişletme çalışmaları

13.04.2022 11:15
Kütahya'da yol genişletme çalışmaları

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eken Paşa Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eken Paşa Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı.

İnşaatı tamamlanmak üzere olan şehir hastanesine bağlantıyı sağlayacak olan Eken Paşa Caddesi'nde genişletme çalışmaları öncesinde ekipler, hafriyat alım çalışmalarına başladı. Hafriyat alım çalışmaları sonrasında başlayacak olan yol genişletme çalışması ile birlikte, 10 metre olan yolun genişliği 30 metreye çıkartılacak.

Eken Paşa Caddesi'nde yapılacak çalışmalar sonrasında vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını yapmaya devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da yol genişletme çalışmaları

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Fen İşleri Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da yol genişletme çalışmaları - Son Dakika


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