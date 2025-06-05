Kütahya\'dan Hac Kafilesi Arafat İbadetini Yaptı

Kütahya'dan kutsal topraklara giden hac kafilesi, Arafat vakfesi ibadetini gerçekleştirdi.
Kütahya'dan kutsal topraklara giden hac kafilesi, Arafat vakfesi ibadetini gerçekleştirdi. Kafile başkanlığını Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı 1. Kütahya kafilesinde toplam 186 hacı adayı bulunuyor. Kafile görevlileri arasında Karagöz Camii Müezzini Hüseyin Karabulut, Beyti Haylaz, Şerif Ahmet Göktül, Nurettin Özşahin ve Filiz Çamlıbel yer alıyor.
Müezzin Hüseyin Karabulut, yaptığı açıklamada, "Kütahya 1. kafile olarak, kafile başkanımız Simav Müftüsü Hasan Serçe'nin öncülüğünde, görevlilerimizle birlikte 186 kişiyle Arafat çadırında vakfemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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