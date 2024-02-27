Kütahya'dan Umre'ye Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlama - Son Dakika
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Kütahya'dan Umre'ye Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlama

Kütahya\'dan Umre\'ye Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlama

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 33 kişilik gurup, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı. Umrecilerin yakınları ve vatandaşların katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar eşliğinde umre gurubu Emet Merkez Gedikardı Camii İmam Hatibi Hidayet Avcı nezaretinde yolcu edildi. Hidayet Avcı, umre için önce Mekke'ye daha sonra Medine'ye gideceklerini ve 28 Mart'ta Türkiye'ye döneceklerini belirtti.

27.02.2024 14:37
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Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 33 kişilik gurup, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Ramazan umresi için yola çıkacak olan 33 kişilik umre gurubu için Emet otogarında sabaha karşı düzenlenen törene umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, söylenen ilahiler ve okunan dualar eşliğinde umre gurubu Emet Merkez Gedikardı Camii İmam Hatibi Hidayet Avcı nezaretinde kutsal topraklara uğurlandı.

33 kişilik umre gurubunun sorumlusu Hidayet Avcı, umre için önce Mekke'ye daha sonra Medine'ye gideceklerini, 28 Mart tarihinde ise Türkiye'ye döneceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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